Incarico regionale per il direttore sanitario Asl, Gianfranco Zulian

Solo pochi giorni fa era arrivata la conferma alla carica di direttore sanitario dell'Asl Vercelli. Oggi per Gianfranco Zulian, medico e dirigente con esperienze in diverse aziende sanitarie piemontesi, si prepara il trasferimento in Regione dove sarà un super commissario per l'emergenza Covid.

La veste giuridica del ruolo di Zulian deve ancora essere definita: difficile pensare che la gestione dell'emergenza regionale possa essere compatibile con il mantenimento dell'attuale ruolo in seno all'Asl Vercelli, assunto dallo scorso primo agosto.