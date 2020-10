Nuovo giro di vite in arrivo: bar e ristoranti chiusi dalle 18; verso lo stop piscine e palestre

Si prepara una nuova stretta nelle misure anti-Covid: le bozze del nuovo Dpcm che stanno circolando da circa un'ora lasciano poche speranze per teatri, piscine, palestre e impianti sciistici. Ma si annuncia anche un nuovo giro di vite anche per bar e ristoranti che verranno chiusi alle 18 e nei giorni festivi e che, nelle ore precedenti, potranno effettuare servizio al tavolo e prevedere gruppi di massimo quattro persone (se non si tratta di conviventi).

Nelle bozze del documento è previsto anche un ulteriore ricorso alla didattica online per una quota del 75%, mentre è ancora in discussione lo stop alla circolazione tra regioni. Di certo verrà "fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

Vengono bloccate definitivamente le feste, anche quelle conseguenti a matrimoni o cerimonie civili e sono sospesi i concorsi pubblici e privati.

Stretta in vista anche per lo sport: lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello sport, è vietato, salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale