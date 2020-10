"No alla chiusura alle 18, sarebbe la morte per le nostre imprese"

In mancanza di definizioni ufficiali, una delle regole non scritte che sono diventate prassi con la prima ondata di Coronavirus e che si confermano in questa seconda è la diffusione delle bozze di dpcm. Frasi formulate con toni di ufficialità, ma che tali non sono. Non ancora, almeno. Ma che conservano intatto il potere di scatenare reazioni, ma anche timori e dibattiti "potenziali".

Non fanno eccezione le voci che si rincorrono in queste ore su una chiusura ulteriormente anticipata di alcune attività commerciali e soprattutto in alcuni periodi della settimana, andando a irrigidire le norme che già avevano toccato i centri commerciali in vista di questo weekend.



Inevitabile che nel mondo dei commercianti si sia già diffusa una forte paura, figlia anche di ciò che gli esercenti hanno dovuto sopportare la scorsa primavera. "La chiusura alle 18 per bar ristoranti pasticcerie, gelaterie, pubblici esercizi in generale rappresenta la chiusura definitiva per centinaia di imprese così come palestre, centri sportivi e piscine - dice la presidente di Ascom Torino e provincia, Maria Luisa Coppa -. Tali imprese sono ancora pesantemente condizionate dal lockdown dei mesi scorsi".