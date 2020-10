Trino: due anziani positivi in casa di riposo

Due ospiti positivi, alla Casa di Riposo di Trino dove tutti gli anziani erano stati sottoposti al tampone a seguito dell'attività di tracciamento seguita a un caso di infezione Covid rilevano in una Oss. Nessun problema, invece, per gli altri 74 per i quali il test ha dato esito negativo.

"In accordo con l’Asl - spiega il sindaco Daniele Pane - sono stati inviati in struttura i medici incaricati di visitare i 2 anziani; in un caso è stata rilevata una saturazione dell’ossigeno nel sangue leggermente inferiore alla norma e quindi, a titolo meramente precauzionale si è ritenuto di procedere al ricovero ospedaliero in reparto; l'altro positivo, invece, completamente asintomatico, è stato isolato nella stanza prevista dai protocolli. La situazione - aggiunge Pane - è molto tranquilla e in ogni caso nelle giornata di sabato, tutti gli ospiti e il personale dei due reparti interessati verranno sottoposti nuovamente a tampone".

In città, complessivamente, sono 31 i casi registrati: 3 persona sono ricoverate in ospedale (non in terapia intensiva), e 2 sono in una struttura e sono in fase di guarigione, mentre i restanti 26 soggetti sono in quarantena domiciliare tutti asintomatici, alcuni di essi in via di guarigione completa: si conferma quella tendenza che era già stata rilevata nei giorni scorsi di contagi intra-familiari: anche quattro dei sei positivi in più segnalati giovedì appartengono allo stesso nucleo familiare (gli altri due sono gli anziani della Rsa).