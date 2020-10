Il commento alla giornata

Terzo risultato utile per l’Olbia, prossimo avversario della Pro. La squadra sarda, dopo la difficile trasferta a Piacenza, torna a casa con un punto. I padroni di casa, quasi all’ultimo secondo, trovano il gol del pareggio (1-1) ed abbandonano la zona Playout della classifica. Trova un’importante vittoria l’Albinoleffe in casa contro il Renate: Carmine Giorgione, al 55esimo minuto, trova la via del gol e regala ai suoi la prima vittoria stagionale. Il Renate resta secondo, a meno uno dalla Pro.

Fondamentale la vittoria del Novara, al 90esimo, con la rete del gioiello Cisco per tre reti a due nella difficile trasferta di Livorno. Al termine del match, gli azzurri, si posizionano al quinto posto in classifica con un totale di 12 punti. Cade ancora una volta l’Alessandria: nel match casalingo contro il Grosseto, gli ospiti al minuto 93 trovano con Filippo Moscati la rete dei tre punti finali. Esce sconfitto il Lecco nella trasferta a Pontedera: i padron di casa si impongono per una rete a zero e salgono a quota 12 punti. Non delude la Carrarese: la squadra toscana, in casa, vince per 2-0 contro la Pistoiese. Trova la seconda vittoria stagionale la Pro Sesto che, con Di Munno, all’ottantesimo, batte la Giana Erminio. Altra importante vittoria della Pro Patria ed altro preoccupante crollo della Lucchese: i padroni di casa si impongono per 3 reti a 0, ospiti che in sei partite raccolgono 1 solo punto; 5 le sconfitte totalizzate ed ultimo posto in classifica. Pareggiano, con il risultato di 0-0, Como e Pergolettese.

La Pro Vercelli

Grande prestazione nel derby contro la Juventus U23 della formazione gestita da mister Modesto. Esclusi i primi 20 minuti di gioco, dove la Pro ha sofferto la qualità e la velocità dei giocatori bianconeri, si è vista solo la formazione di casa. Gli ospiti, con molte assenze dovute al Covid, non sono mai riusciti a trovare l’ultimo passaggio. Le poche volte che i bianconeri hanno trovato il giusto corridoio il portiere Saro, gioiello della Pro Vercelli, salvava la situazione.

Eroe di giornata è stato il “Toro” del numero 10 Gianmario Comi: l’attaccante, cresciuto a “pane e Toro” (come detto da lui stesso al termine del match) ha deciso con una splendida rete il (suo ancor più personale) derby. La Pro, al termine della sesta giornata si trova in prima posizione con un bottino totale di 13 punti. Francesco Modesto, in conferenza stampa, ha precisato che “non bisogna guardare la classifica: è un errore pensare che sia tutto facile”. Insomma, testa alla difficile partita in trasferta contro l’Olbia.