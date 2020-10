Sbaglia strada e finisce incastrato nella scalinata di una via senza uscita

Nel tardo pomeriggio di giovedì, a Portula in frazione Masseranga, un 84enne svizzero alla guida della sua Suzuky Splash è finito con le ruote sui gradini di una scalinata posta al termine di una stradina senza uscita. L’incauto straniero, evidentemente spaventato, ha riferito di essersi smarrito tra le vie del paese.

Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Crevacuore che hanno prestato assistenza all’automobilista, fortunatamente rimasto illeso. Data la particolare dinamica dell’evento, per rimovere il mezzo è stato necessario attendere la mattinata di venerdì per avere l'intervento di un’apposita autogru in quanto è risultato difficoltoso effettuare l’operazione con il carro attrezzi.