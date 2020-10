Emergenza Covid: l'ospedale di Novara sospende le prestazioni non urgenti

Scatta il piano di emergenza interno all'Ospedale di Novara: "Seguendo le indicazioni regionali - si legge in una nota - l’Azienda ospedaliera universitaria ha rimodulato le attività programmate. Pertanto, al fine di concentrare le risorse per fronteggiare l'incremento dei ricoveri, da lunedì 26 ottobre sono garantite le prestazioni ambulatoriali non procrastinabili di classe U (da eseguire nel più breve tempo possibile, comunque entro le 72 ore) e di classe B (da eseguire entro 10 giorni).

Si torna dunque a una situazione molto vicina a quella del periodo caldo della pademia.

"Sono inoltre garantiti - prosegue la nota - i ricoveri in regime di urgenza, i ricoveri oncologici e quelli di alta specialità. Sono di conseguenza temporaneamente sospesi i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali che non rientrano nelle categorie suddette".