Scontro sulla Trossi, due persone in ospedale

È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 23 ottobre, sulla SP 230 tra Massazza e Villanova (strada Trossi). Per cause ancora da accertare una Renault è finita contro un camion Volvo, concludendo la sua corsa in un piccolo fossato a bordo strada. Al momento non si conoscono le condizioni della coppia di fidanzati che occupavano l'auto, entrambi sono stati trasportati in ospedale.

Illeso il camionista, che visibilmente spaventato ha dichiarato di aver fatto il possibile per evitare l'impatto. Sul posto stanno ora intervenendo tre pattuglie dei Carabinieri di Mottalciata che si occuperanno di rilievi e viabilità mentre gli operatori della Sicurezza e Ambiente stanno ripulendo la strada dal grande sversamento di olio e carburante dovuto allo scontro.