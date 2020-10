Centri commerciali chiusi: la nota del Comune di Vercelli

Una nota del Comune torna su tema della chiusura dei centri commerciali non alimentari il sabato e la domenica.

"L'art.28 del Decreto Del Presidente della Giunta Regionale n.11 del 20 ottobre stabilisce che è vietata l’apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio".



Al fine di attribuire alla generica dicitura "Grandi superfici di vendita" una interpretazione giuridicamente solida e che garantisca al contempo la massima tutela della salute dei cittadini nel corso dell'emergenza COVID-19, si stabilisce che tale definizione sia da intendere come comprensiva, oltre che delle grandi strutture di vendita (non alimentari), anche dei Centri Commerciali Classici e Sequenziali con superficie di vendita complessivamente superiore a mq. 2500, intesi in tutti i singoli esercizi di vendita che li compongono, fatta eccezione per gli esercizi di generi alimentari (di qualunque superficie), i negozi di piante e fiori, gli studi medici, gli esercizi di somministrazione, le rivendite di monopoli e le edicole.