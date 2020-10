Santhià, due classi in isolamento. Il sindaco: "Serve un pit stop fisso in città"

Santhià chiede all'Asl un pit stop permanente per l'esecuzione dei tamponi. In particolare di quelli scolastici che, per ogni caso di positività, coinvolgono immediatamente decine di persone. Così era stato fatto per i 120 tamponi delle classi di dell'Iti eseguiti a seguito della positività di un docente e così il sindaco Angelo Cappuccio chiede che possa essere fatto anche in futuro.

"La situazione in città al momento è in linea con gli altri Comuni d'Italia - spiega Cappuccio - Non ci sono focolai, ci sono invece due classi in quarantena preventiva. Questi studenti appena avranno l'esito negativo dei tamponi, potranno tornare immediatamente a scuola. Purtroppo, nel loro caso, non è stato possibile attivare il pit stop nel parcheggio del poliambulatorio e gli studenti si sono dovuti recare a Vercelli".