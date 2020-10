Quarona riattiva la spesa a domicilio e riapre gli impianti sportivi

I Comuni si attrezzano per affrontare la seconda ondata dell'emergenza: dalla mattina di giovedì 22 ottobre Quarona ha riattivato il servizio di spesa a domicilio a favore delle categorie più fragili. "Abbiamo bisogno di volontari per organizzarci al meglio - spiega il sindaco Francesco Pietrasanta - A coordinare il servizio saranno Valter Colla e Rossana Tavella: chi ha anche solo un'ora alla settimana da offrire per realizzare il servizio può chiamate il 349 5459130 e comunicare la propria disponibilità".

Intanto arrivano notizie positive sul versante dei tracciamenti a seguito del caso di positività di un calciatore della Quaronese: l’Asl ha valutato di sottoporre a tampone solo 3 persone. "Tutte le altre sono quindi libere da ogni limitazione di quarantena anche perché sono ormai passati dieci giorni dall’ultimo contatto", commenta Pietrasanta annunciando che, venerdì - dopo la sanificazione - gli impianti sportivi verranno sanificati.