Riapre la Tangenziale Nord. Lavori conclusi a tempo di record

Interdetta inizialmente al traffico dalla rotatoria di via Valter Manzone fino alla rotatoria di BorgoVercelli, era stata parzialmente riaperta già il 7 ottobre scorso fino allo svincolo di Vercelli Centro. L’impegno comunque della Provincia era stato fin da subito quello di procedere celermente coi lavori, anche nonostante l’ormai prossimo passaggio dell’arteria sotto il controllo dell’Anas, per ridurre al minimo i disagi.

L’apertura prevista per la prossima settimana è stata invece anticipata ad oggi, giovedì 22 ottobre. "Sono pienamente soddisfatto - commenta in una nota il vice presidente con delega alla Viabilità, Andorno - del lavoro svolto dalla ditta Fratelli Sogno e dai tecnici provinciali: mentre questi ultimi si sono impegnati e continuano ad impegnarsi su tutti i fronti critici della viabilità a seguito del fenomeno alluvionale, la ditta con un impegno profuso ha permesso di riaprire la SP 11 non solo rispettando la già stringente tabella di marcia, ma addirittura in anticipo di qualche giorno".