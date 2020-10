Corsaro: "Niente chiusure di vie e piazze, ma controlli a tappeto"

Nessun coprifuoco né ordinanze di chiusura per vie e piazze cittadine, ma controlli mirati nel fine settimana.

È quanto annuncia il sindaco Andrea Corsaro nella tarda mattinata di giovedì. "Tutte le forze dell'ordine hanno dato massima disponibilità per il fine settimana - dice il sindaco -. Abbiamo fatto attività di sensibilizzazione e ora controlleremo che le misure previste dal Dpcm vengano rispettate".

Sulla situazione vercellese il sindaco rileva che "i cittadini mi sembrano rispettosi delle regole e attenti alle misure di prevenzione. I dati, purtroppo, mostrano una situazione in peggioramento, dunque è necessario essere il più possibile scrupolosi e osservare tutte le misure richieste".

I controlli, già in corso in questi giorni, verranno ulteriormente potenziati a partire da venerdì sera per verificare rispetto del distanziamento, uso delle mascherine e osservanza delle norme relative al divieto di vendita di alcolici da consumare in piedi dopo le 21. L'ordinanza del Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, dispone inoltre la chiusura di tutte le attività commerciali (farmacie escluse) dalle 24 alle 5 del mattino, distributori automatici inclusi.