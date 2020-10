Cigliano: lascia anche Crittino. Marchetti: "Ecco la nuova giunta"

Cigliano ha una nuova giunta, frutto del rimpasto annunciato dal sindaco Diego Angelo Marchetti nei giorni scorsi.

Si tratta di un rimpasto molto importante che coinvolge anche il ruolo di vicesindaco: nella mattina di giovedì, infatti, è stata ufficializzata anche la decisione di Stefania Crittino di rimettere le deleghe e il suo incarico di vice sindaco. "Se deciderò di dimettermi - aveva detto Crittino nel corso di un contestato intervento durante la recente manifestazione - non sarà perché sono in disaccordo con questa giunta, ma per le pressioni insopportabili a cui sono sottoposta".

Alla decisione di lasciare l'incarico non ha fatto seguito, al momento, alcuna nota dell'ex vicesindaco.

Il suo posto sarà preso da Giuseppe Iaccheo (vicesindaco), già assessore in carica; mentre Ilario Venturino, Laura Bollea, Alessandra Como andranno a completare il pool di collaboratori del primo cittadino.

"Le deleghe riassegnate a consiglieri e assessori verranno rese note nei prossimi giorni", precisa il sindaco Marchetti.