Le pagelle della Pro vista contro la JuveU23

Comi, 2 gol (in 5 partite)

SARO

Sui tiri (per lo più) dalla distanza degli avversari risponde sempre presente: 6,5

HRISTOV

Gran giocatore, destinato ad altri palcoscenici: 6,5

MASI

Controlla a dovere il migliore avanti della JuventusU23: 6,5

DE MARINO

Una piccola indecisione ma per il resto è tutto perfetto. Veloce e bravo con la palla al piede: 7

IEZZI

Al rientro non gioca male, ma in fascia, in fase di spinta, si vede poco: 6

NIELSEN

Grande regia, come sempre. A volte anche brillante: 7

EMMANUELLO

Un buon lavoro nel recuperare palloni, meno effervescente rispetto alle partite precedenti (quando era stato sempre tra i migliori): 6

BLAZE

Anche lui, meno brillante rispetto alla gara disputata a Grosseto: 6

ROLANDO

Lo abbiamo scritto in fase di cronaca: imprevedibile, un po’ egoista, poco fortunato quando cerca il gol. Comunque: 7,5

ZERBIN

Accelerazioni devastanti, qualche volta vuole strafare e perde palla: 7

COMI

Grande gara, a prescindere dal gol. Conquista più volte la palla rientrando, Modesto lo tiene in campo fino al minuto 85 perché è in gran spolvero: 7.5

BRUZZANITI: n.g.

GRAZIANO

I pochi minuti li gioca comunque bene: n.g.

BORELLO: n.g.

ERRADDI: n.g.

MODESTO

Questa Pro macina azioni su azioni e ha una facilità incredibile ad arrivare in area avversaria. È il marchio di fabbrica di questo allenatore.

E’ anche vero che la Pro ha un problema: segna troppo poco rispetto al gioco che costruisce, e questo, magari contro avversari con più esperienza, spesso si paga. Bella tutta, questa Pro, che però sfrutta poco le fasce laterali. Insomma, Iezzi, Petri e Blaze non sono ancora al top. Ma tutto il resto c’è.

Voto: 7,5