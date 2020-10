Si perdono sul Monte Fenera, intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco

Si sono incamminati lungo i sentieri intorno al monte Fenera, poi, dopo aver smarrito la strada a causa delle piante cadute durante l'ultima ondata di maltempo, uno di loro è caduto, sbattendo testa e riportando escoriazioni a una gamba.

Brutta avventura, nel pomeriggio di martedì, per due escursionisti di Romagnano Sesia che erano andati a spasso nella zona del Monte Fenera. L'allertà è scattato nel primo pomeriggio dalla localtà Ara del Comune di Grignasco. I due partiti per una passeggiata, arrivati nei pressi del bivio tra i sentieri 771 e 770 avevano perso la via a causa delle piante cadute.

Uno dei due, inoltre, era scivolato a terra, riportando escoriazioni alla testa e a una gamba. A quel punto la decisione di chiamare i Vigili del Fuoco. Una squadra di Borgomanero, dopo aver individuato i due con l'aiuto del Gps, hanno raggiunto e soccorso i malcapitati bloccati su una costa impervia. Con l'aiuto dei Vigili del Fuoco i due sono stati portarli in sicurezza fino alla sede del parco Fenera a Bettole, frazione di Borgosesia.