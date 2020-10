Asigliano: chiusura notturna del Parco e "divieto di sosta" nelle piazzette e sulle panchine

Arrivano i primi provvedimenti dopo la pubblicazione del Dpcm che consente ai sindaci di "chiudere" in alcuni orari zone ritenute a rischio assembramenti.

Il sindaco di Asigliano, Carolina Ferraris, che, dopo le recenti incursioni dei vandali, aveva già annunciato l'intenzione di vietare l'ingresso al parco comunale negli orari notturni comunica l'intenzione di emanare un'ordinanza in cui, oltre a vietare l'ingresso del Parco Comunale dalle 21 alle 5, vieterà di sostare nei pressi della chiesa parrocchiale, comprese le vie limitrofe e via Dante Alighieri; e vieterà di sostare nella piazzetta corrispondente al milite ignoto (comprese le panchine) dalle 21 alle 5. Divieti che, in Italia, sono in via di adozione in vari centri e soprattutto nelle grandi città - ad esempio Firenze.