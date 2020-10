Borgosesia, il Comitato getta la spugna: "Annullato il Carnevale 2021"

"A seguito delle nuove restrizioni in atto e dello stato di emergenza prolungato al 31 gennaio 2021 per la diffusione del Covid-19 comunichiamo ufficialmente la cancellazione dell’edizione del carnevale di Borgosesia 2021".

Anche la storica manifestazione valsesiana, che lo scorso anno si era conclusa appena prima dell'inizio dell'emergenza, deve arrendersi: impossibile mettere in moto la macchina organizzativa con lo stato emergenza prorogato già fino a fine gennaio e le restrizioni in atto per contenere il propagarsi del contagio.

"Siamo profondamente dispiaciuti, ma non potendo garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza per pubblico e collaboratori nel rispetto delle normative vigenti abbiamo dovuto maturare questa decisione - si legge in un comunicato del Comitato - Ringraziamo tutti coloro che partecipano e ogni anno mettono tanto impegno per portare avanti la nostra splendida tradizione, vi chiediamo di conservare lo stesso spirito per il carnevale 2022".