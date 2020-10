Asl: Zulian e Burla confermati negli incarichi ai vertici sanitari e amministrativi

Gianfranco Zulian e Anna Burla sono stati confermati nel ruolo di direttore sanitario e direttore amministrativo dell’Asl di Vercelli.

Lo ha deliberato il direttore generale Angelo Penna nella giornata di mercoledì: l'incarico segue la durata prevista per il direttore stesso e cioè fino al 31 maggio 2021. "Una scelta attuata in considerazione dell’alta professionalità e competenza dei due direttori e per assicurare, in un momento delicato della vita dell’azienda, la massima garanzia di continuità", si legge in una nota dell'Asl.

Gianfranco Zulian è docente di Medicina Legale nel dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale di Novara ed è direttore della struttura complessa di Medicina Legale dell’Asl di Novara e dell’Aou Maggiore della Carità di Novara. Durante i mesi più caldi della pandemia è stato in prima linea come commissario per l’Emergenza Coronavirus all’Asl di Novara. Dal 2012 al 2015 è stato anche direttore generale dell’Asl di Biella.

Anna Burla è stata direttore amministrativo dell’ospedale Maggiore della Carità di Novara da luglio 2017 a maggio 2018 quando è stata poi nominata direttore amministrativo dell’Asl di Vercelli. Una realtà, quella vercellese, che conosce bene perché è qui che dal 1989 ha sviluppato il suo percorso professionale come dirigente amministrativo del settore provveditorato economato. Ha una laurea in Giurisprudenza e ha conseguito un master di secondo livello in economia sanitaria.

“Il dottor Zulian e la dottoressa Burla sono professionisti seri e competenti - ha sottolineato Penna - che conoscono l’azienda e ogni giorno sono impegnati in prima linea per seguire le molteplici attività che ruotano attorno all’ASL. Sono certo che potremo lavorare bene e fronteggiare le complessità legate a questo periodo caratterizzato, purtroppo, da una nuova ripresa epidemica”.