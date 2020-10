Tenta la rapina in autostrada: beccato dopo la denuncia di una livornese

La polizia stradale ha denunciato per tentata rapina un ventenne di Torino, già noto alle forze dell'ordine, che a fine settembre aveva tentato di derubare una ragazza di Livorno Ferraris, lungo l'autostrada A4 Torino-Milano, con il trucco della gomma bucata. La giovane, oltre a sporgere denuncia, aveva anche raccontato l'accaduto sui social, per mettere in guardia altri viaggiatori.

Il giovane denunciato, facendo varie segnalazioni con i lampeggianti, aveva convinto l'automobilista, a rallentare e fermarsi. Quando la ragazza aveva accostato, il ventenne si è avvicinato al veicolo dirigendosi verso la portiera sul lato passeggero, dove la giovane aveva la borsa. La pronta reazione dell'automobilista che aveva bloccato le portiere, aveva messo in fuga il malvivente, costretto ad andarsene a mani vuote.