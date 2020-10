Auto fuori strada tra Quinto e Caresanablot

Auto fuori strada, intorno alle 23, 45 di lunedì sera, nel tratto della, sp 230 tra Quinto e Caresanablot.

Una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Vercelli, e i mezzi del 118 sono intervenuti per i soccorsi: ingenti i danni alla vettura, solo un grande spavento, per fortuna, per gli occupanti che sono comunque stati visitati dal personale medico, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo.

Da accertare le cause che hanno portato la vettura, una Polo, a uscire di strada.