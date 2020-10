A fuoco un'auto a Gpl

Auto a fuoco, nella notte, a Trino. Intorno all'1, 50 una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli è intervenuta con due mezzi a Trino in via Montello all’altezza del civico 5 per l'incendio di un'autovettura. Per cause in corso di accertamento una Opel Corsa alimentata a GPL ha preso fuoco. Il personale Vigilfuoco ha provveduto, anche mediante utilizzo di schiuma, allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza di quanto rimaneva del veicolo e dell’area interessata. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.