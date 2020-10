Una mattina in compagnia delle favole di Rodari

Nel centenario della sua nascita il Comune di Vercelli dedicherà a Gianni Rodari una mattinata nel corso della quale sarà ricreata una delle situazioni che tanto piacevano all’autore: un incontro-lettura giocosa destinato alle scuole, proprio ciò che Rodari soleva fare quando era in attività.

“Si sarebbe voluto organizzare l’evento dal vivo – dichiarano il sindaco Andrea Corsaro e l’assessore all’Istruzione Gianna Baucero, che ha ideato la performance in collaborazione con l’ufficio scuola del Comune e la Biblioteca Ragazzi - Ma le norme anti-covid non ce lo hanno consentito. Così, per ragioni di sicurezza abbiamo pensato di proporre la performance on line, in modo che le scuole (e non solo) che desiderano assistervi possano farlo in remoto, direttamente dalle loro aule o da casa, in tutta sicurezza”.

“Speriamo che il pubblico gradisca la nostra iniziativa - prosegue il sindaco -: è sempre bello leggere Rodari e ancora di più sentirlo raccontare, soprattutto se da artisti esperti e appassionati come le Mele Volanti. E’ anche un modo per alleggerire la tensione di questi tempi cupi, un volo nel mondo della fantasia, una parentesi distensiva e rasserenante della quale anche i bambini hanno un grande bisogno. Un inno alla leggerezza della serenità, ma al contempo una parentesi istruttiva, colta e ricca di sani valori morali”.

Per realizzare questo evento, che verrà trasmesso su You Tube ma fisicamente avrà luogo nella Biblioteca Ragazzi del Comune di Vercelli, proprio recentemente riaperta al pubblico, il Comune si è affidato alla bravura de Le Mele Volanti, un’associazione culturale che opera prevalentemente nelle scuole nell’ambito dell’animazione teatrale e culturale e che ha le opere di Gianni Rodari nel suo repertorio.

Verranno proposte letture tratte da “Favole al telefono”, tuttavia lo spettacolo si intitolerà “Favole al megafono”, perché, dicono le Mele Volanti, “quando si ha a che fare con i bambini bisogna leggere ad alta voce, anche se si deve entrare in punta di piedi nel loro mondo”.

Si potrà dunque lasciarsi affascinare da narrazioni come “La guerra dei cannoni"; "Il topo dei fumetti"; "A sbagliare le storie"; “Uno e sette" e alla fine sarà come se il grande Gianni Rodari fosse ancora lì, seduto davanti ai “suoi” spettatori preferiti, magari un po’ stanco per la lettura ma certamente contento di essere stato ancora una volta ascoltato, guardato, capito. E contento, soprattutto, di avere nuovamente divertito.

L’ultimo commento, in bilico tra l’ammirazione e la nostalgia, è dell’assessore Baucero: “Mi piace pensare che Rodari ci guarderà da una nuvola, lassù, e che ci sorriderà, contento di essere stato ricordato nel modo che avrebbe preferito: in una biblioteca, con una lettura giocosa per i “suoi” ragazzi”.

L’appuntamento è per le ore 11 del 23 ottobre sul canale Youtube “Piacere, Vercelli” che si può trovare con una ricerca google digitando "piacere vercelli youtube" oppure si può raggiungere CLICCANDO QUI

Lo spettacolo durerà un’ora.