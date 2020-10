Trino, 25 casi positivi: sono contagi intra-familiari

Sono 25 i casi positivi di Trino, 3 dei quali ricoverati in ospedale (non in terapia intensiva), e 22 posti in quarantena domiciliare perché asintomatici; alcuni di essi in via di guarigione completa.



Lo rende noto il sindaco, Daniele Pane, nel consueto aggiornamento sul virus: "Tutti i casi di positività nel nostro territorio, si riconducono al nucleo famigliare convivente del soggetto che presenta qualche sintomo, ma in nessun caso si sono potuti rilevare collegamenti con i colleghi di lavoro, compagni di classe, amici, frequentatori", spiega il sindaco.

Un dato che consente di trarre alcune considerazioni importanti: "Non ci sono focolai sul nostro territorio - rileva Pane - e ciò ci tranquillizza molto, anche se l'attenzione deve rimanere alta e il rispetto rigoroso delle norme deve essere la priorità di tutti. Inoltre, l’analisi dei numeri evidenzia una sorta di contagio "casalingo" per questo dobbiamo porre tanta attenzione anche all'interno delle mura domestiche. In caso di insorgenza di sintomi, dobbiamo isolarci, ove possibile, anche in casa per evitare di contagiare le persone che vivono con noi".