Il tifo, finalmente

Comunicato di FC Pro Vercelli.

Importante novità per tutti i tifosi della F.C. Pro Vercelli 1892. Da domani mattina, infatti, saranno in vendita sul circuito Vivaticket e nei locali autorizzati i biglietti per assistere alla partita contro la Juventus U23, in programma allo stadio “Silvio Piola” mercoledì 21 ottobre alle ore 20:45.

Per le normative anti-Covid, saranno in vendita solo 800 biglietti nei soli settori di Tribuna, al prezzo di 25 €, e Gradinata Sud, al prezzo di 15 €. Vi aspettiamo numerosi per sostenere i nostri “Leoni” alla prima partita aperta al pubblico!