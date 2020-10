La Lega incontra le aziende agricole alluvionate

Lunedì 19 alle ore 18, al Modo Hotel di Vercelli in piazza Medaglie D’Oro, i rappresentanti della Lega del territorio terranno un incontro con le aziende agricole colpite dalla recente alluvione.

Non mancherà la Regione Piemonte, in prima linea nel post alluvione, con i consiglieri vercellesi Angelo Dago e Alessandro Stecco. Saranno presenti anche l’onorevole Paolo Tiramani e il presidente della provincia Eraldo Botta, che fin da subito si sono messi a disposizione con gli aiuti e la messa in sicurezza delle zone colpite.

L’incontro vuole essere ancora volta la dimostrazione dell’impegno e della vicinanza agli agricoltori che conseguentemente agli eventi calamitosi hanno visto perdere, in toto o in parte, il raccolto ma anche volontà di attivarsi in tutte le sedi opportune affinché il ripristino della condizione sia veloce.

Non sarà dimenticata, inoltre, la questione relativa alla manutenzione degli argini dei fiumi.