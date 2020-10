Vandali in azione ad Asigliano: "Troveremo i responsabili e le famiglie pagheranno i danni"

Vandali e graffitari in azione ad Asigliano che, approfittando del buio, si sono introdotti nel parco deturpando i muri e la scalinata con scritte e disegni.

"Nei prossimi giorni verrà interdetto l'accesso alle scale e saranno posizionate delle fototrappola, nel parco e nei pressi della chiesa, così da denunciare ogni atto di vandalismo possa essere perpetrato - assicura il sindaco Carolina Ferraris - Non ci saranno più giustificazioni: chi viene ripreso a commettere atti vandalici verrà immediatamente denunciato alle autorità competenti".

Purtroppo le spese di pulizia e ripristino dei danni gravano - ad Asigliano come altrove - in modo rilevante sulle casse dei Comuni. E quelle che a qualcuno possono sembrare marachelle di poco conto, alla fine vanno invece a incidere sulle tasche di tutta la collettività. "Sappiamo che si tratta di una piccola minoranza e che non dobbiamo incappare nell'errore di generalizzare comprendendo tutti i giovani del paese -, conclude il sindaco, raccogliendo la solidarietà dei concittadini -, ma i genitori dovranno mettere mani al portafoglio per pagare i danni al patrimonio comunale".