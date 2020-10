Malore in casa per un'anziana: serve l'intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, nella mattina di domenica, per soccorrere un'anziana signora colpita da malore all'interno del suo appartamento di corso Bormida. Intorno alle 10,40 una squadra del Comando dei Vigili Del Fuoco di Vercelli è stata chiamata per aiutare il personale del 118 nei soccorsi: forzando la porta d'ingresso dell'appartamento il personale ha permesso ai sanitari del 118 di accedere all'alloggio e occuparsi dell'anziana residente, caduta a terra. La pensionata è stata trasportata all'ospedale di Vercelli per ulteriori accertamenti.