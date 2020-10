Conferenza stampa di Conte. La mappa dei nuovi divieti

È appena finita la conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte ha illustrato il nuovo Dpcm.

I sindaci possono disporre la chiusura di vie e piazze nel caso in cui si rilevino assembramenti o difficoltà di gestione.

Ristorazione (bar, ristoranti, self 24, gelaterie, pasticcerie, tavole calde) è consentita dalle 5 alle 24 ai tavoli e mentre l’attività al banco (in piedi) solamente fino alle ore 18. Sempre nell’ambito della ristorazione sarà consentito un numero massimo di 6 persone per ogni tavolo e sarà obbligatoria l’affissione del numero massimo di capienza all’esterno del locale;

Sale gioco, bingo: l'apertura, è consentita fino alle 21.

Attività scolastiche di infanzia, elementari e medie in presenza; per le scuole superiori vengono previsti ingressi scaglionati a partire dalle ore 9 e possibilità di lezioni pomeridiane e maggiore flessibilità nell’utilizzo della didattica a distanza.

Vietati gli sport di contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare e competizioni dell’attività dilettantistica di base.

Stop a sagre e fiere locali, consentiti invece gli eventi internazionali.

Aumento dello smartworking fino al 70% del personale.

Palestre e piscine, banco di prova di una settimana, se situazione peggiore sarà disposta chiusura.

Nel corso delle domande il premier ha anche detto di non essere in grado di fare previsioni su cosa succederà a Natale, invitando tutti a fare il massimo sforzo perché la curva dei contagi possa scendere.