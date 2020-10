Le pagelle della Pro vista a Grosseto

SARO

Sicuro, provvidenziale in un paio di occasioni. Sulla scia dei grandi portieri che ha avuto la Pro: 7

AURILETTO

A lui, che è veloce, Modesto affida la zona del campo dove staziona Galligani, che è una scheggia. Un paio di volte va in affanno, poi, col passare dei minuti, si arrangia: 6

MASI

Soprattutto nella ripresa fa gli straordinari. Buona gara: 6,5

DE MARINO

Preciso, veloce, prezioso anche negli inserimenti in fascia: 6,5

BRUZZANITI

Vivace e prezioso come sempre, quando mette la freccia non ce n’è per nessuno. Troppe palle perse, però: 6,5

NIELSEN

Gara diligente, un apporto sempre prezioso oggi più in contenimento che nell’impostazione: 6,5

EMMANUELLO

Grandi giocate nel primo tempo, cala nella ripresa, ma s’impegna fino all’yltimi secondo: 6,5

BLAZE

Grande partenza, poi stazione in fascia con sicurezza. È veloce ed ha un buon piede (ottimo acquisto, insomma): 6,5

ZERBIN

Segna un gol pesante, fa qualche numero dei suoi, scompare un po’ nella ripresa. Comunque è classe pura: 6,5

ROLANDO

Grandi giocate e un altro gol da favola. Sembra quasi un lusso per la C: 7,5

COMI

Accidenti, ne poteva fare almeno due nel primo tempo. Ma va bene così: 6,5

CAROSSO

Ottimo impatto sulla partita: 6,5

GRAZIANO

La sua corsa, la sua fisicità sono di grande aiuto durante gli ultimi soffertissimi minuti: 7

BORELLO

Non ha modo di mettersi in luce, ma fa un paio di giocate niente male: 6,5

PADOVAN

Fa a sportellate con i difensori e rientra, insomma fa l’attaccante che difende, e lo fa abbastanza bene: 6

HRISTOV

n.g.

MODESTO

Il primo tempo contro il Grosseto è un capolavoro. La squadra è cinica, ma non in fase realizzativa, peccato non finire con due reti di scarto: ci stavano. Nella ripresa quando vede il Grosseto ringalluzzito e i suoi in affanno non ci pensa due volte a schierare cinque difensori, affidandosi solo alle ripartenze. Che sia lui il miglior acquisto del direttore Casella? Comunque: 7,5