Giro di spaccio nell'area dell'Antico Ospedale: i pusher sono minorenni

Giro di spaccio gestito da minorenni nell'area dell'Antico Ospedale, dove, nella serata di venerdì, due giovanissimi sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato per produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre un terzo ragazzo è stato segnalato all’autorità amministrativa per uso personale.

Uno dei due giovani denunciati, residente ad Alessandria, è stato colto in flagranza di reato durante un controllo effettuato dalla volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vercelli in transito in via Viotti: gli agenti, che da tempo tenevano sotto controllo la zona, lo hanno notato in compagnia di quattro ragazzi, potenziali assuntori, quasi tutti minorenni. Visto il gruppetto, radunato in una zona della spianata e considerato l’atteggiamento sospetto di alcuni dei ragazzi, gli agenti hanno di effettuare un controllo più accurato.

L’immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire addosso a uno dei 5 ragazzi, di soli 15 anni, un quantitativo di circa 30 grammi di hashish avvolti in involucri di plastica: a quel punto tutti i giovani sono stati portati in Questura per ulteriori accertamenti. Dal cellulare del giovane, sequestrato dai poliziotti, si è così risaliti ad alcune conversazioni sui social, dalle quali è emersa una micro attività di spaccio e si è individuato un ulteriore potenziale fornitore del giovane.

La Squadra Volante e la Squadra Mobile di Vercelli hanno così deciso di effettuare ad entrambi i giovani una perquisizione domiciliare a seguito delle quali sono stati rinvenuti hashish, piantine di marijuana e altre droghe sintentiche per un totale complessivo di circa 130 grammi, oltre ai bilancini di precisione elettronici, strumentali alla pesatura della sostanza.

La droga è stata sequestrata mentre i due ragazzi sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo dell'area dell'Antico Ospedale sta andando avanti da qualche mese: le Volanti quotidianamente, effettuano servizi mirati di osservazione e controllo della città anche attraverso frequenti passaggi nell'ex Parcheggione, zona ormai intercettata quale abituale ritrovo di giovani spacciatori. L’ultimo intervento risale a qualche settimana fa quando era stato già bloccato e denunciato un altro minorenne residente a Vercelli sorpreso a cedere la sostanza ad alcuni coetanei.