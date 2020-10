La Pro Vercelli, una delle esperienze più belle della mia vita

Arriva Francesco Modesto, con lui c'è la nuova addetta stampa, Vittoria Marando. Entra nella sala Vincenzo La Marca, da anni addetto alla pubbliche relazioni e l'anno passato anche addetto stampa. Pochi secondi per un saluto a tutti. Torna a Napoli, lavorerà nel calcio femminile. Poi arriva il suo messaggio, che pubblichiamo, e al tempo stesso ne approttiamo per ringraziarlo. Sempre disponibile e sorridente, se ne va lasciando un gran bel ricordo.

Sette anni di passione per uno sport, il calcio, amore per una maglia, ”quella” BIANCA, e un fortissimo legame con una delle Società più gloriose nel panorama calcistico italiano e mondiale, la Pro Vercelli. Far parte di questa grande famiglia è motivo di grande orgoglio e nella mia mente e nel mio cuore rimarranno indelebili i ricordi e i momenti vissuti giorno dopo giorno in quella che è stata una delle esperienze più belle della mia vita.

Un grande ringraziamento va a tutti i fantastici tifosi delle “Bianche Casacche”, i giornalisti e tutti gli sponsor della Pro Vercelli, con i quali ho condiviso momenti esaltanti. Spero di avervi lasciato qualcosa dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Ringrazio i miei colleghi (amici), con i quali ho collaborato in questi anni e che sicuramente resteranno parte della mia "famiglia".