La F.C. Pro Vercelli 1892, in collaborazione con la Questura di Vercelli e l’Amministrazione locale, si sta muovendo in queste ore per ottenere l’apertura – in vista della prossima gara interna di Serie C, contro la Juventus U23 di mercoledì 21 ottobre – al 15% della capienza dello stadio “Silvio Piola”, così come da ultimo Decreto Ministeriale.

Nei prossimi giorni saranno forniti i dettagli riguardanti la prevendita dei biglietti.