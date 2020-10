Ponte di Romagnano: trovata una soluzione d'emergenza

Lotta contro il tempo per la ricostruzione del ponte di Romagnano, uno dei collegamenti principali tra le province di Vercelli e Novara, crollato il 3 ottobre scorso durante la piena del fiume Sesia. Dopo il sopralluogo di martedì scorso, proprio a ridosso dell’alluvione, il Genio militare ed RFI hanno infatti concluso le analisi necessarie per capire se si potesse eventualmente utilizzare il ponte ferroviario dismesso della linea Santhià-Arona come infrastruttura provvisoria in attesa della ricostruzione di quello crollato. Ricevuta la confermata della possibilità di porre delle adeguate coperture sui binari in modo da renderlo percorribile dagli automezzi, la Regione Piemonte si è immediatamente attivata per avviare i lavori.