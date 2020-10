Otto multe per il mancato uso delle mascherine

Otto sanzioni per mancato utilizzo della mascherina: i carabinieri stanno intensificando i controlli dopo l'entrata in vigore del Dpcm del 13 ottobre che prevede l’obbligo di avere con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi diversi dalle proprie abitazioni e all’aperto (tranne che per i bambini al di sotto dei 6 anni, per chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina o chi sta svolgendo attività sportiva).

Nonostante l’obbligo di utilizzo di mascherina, sono state identificate e sanzionate 8 persone per non averla indossata: 5 sono giovani di Varallo, 2 invece sono state identificate a Trino e una a Cigliano.

Le sanzioni, ricordiamo, sono molto salate e partono da 400 euro.

I controlli saranno intensificati nel fine settimana, soprattutto nell’orario serale e nei luoghi della cosiddetta movida, al fine di evitare che il mancato utilizzo sia fonte di contagio.