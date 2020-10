Incidente a Cerrione: ferita una donna di Santhià

Sono attualmente ricoverati in osservazione due automobilisti coinvolti nell'incidente di ieri sera alle 19, in via Mucrone a Cerrione, la strada che conduce all'aeroporto.

Si tratta di un uomo di 74 anni residente a Biella che guidava una Fiat Panda e di una pensionata 70enne di Santhià a bordo di una Fiat Bravo. Una prima ipotesi porterebbe ad una mancata precedenza di uno dei due automobilisti.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Biella e i sanitari dell'ambulanza del 118. I due automobilisti sono stati portati in ospedale e ricoverati in codice giallo. L'accertamento sulle cause dell'impatto ora verrà stabilito dai poliziotti.