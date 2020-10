Fiamme al pub, due persone intossicate dal fumo - FOTO

Incendio, nella serata di venerdì, al Mulligan's, conosciutissimo pub irlandese di Gattinara.

Le fiamme sono divampate intorno alle 19 nella zona del locale cucina e due persone sono rimaste intossicate a causa dei fumo.

Per i soccorsi, insieme ai mezzi del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varallo e Romagnano Sesia che si sono occupati di spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona, collaborando con i sanitari per prestare le prime cure alle persone che avevano accusato i malori causati dalle esalazioni.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.