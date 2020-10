Cene benefiche per fornire tablet agli eslusi della didattica a distanza

Due amici di Vercelli, Massimo Bignardi, referente di Slow Food e consigliere del Gruppo d'Acquisto Solidale, e Rodolfo Viazzo, Avvocato e Sommelier, appoggiandosi alla comune passione enogastronomica, hanno avuto l'idea di organizzare - come privati cittadini - due cene di finanziamento per sostenere la bellissima iniziativa di Faccine Sorridenti, un'associazione benefica vercellese fondata e diretta da Sammy-Jo Poot, Insegnante e "Director of Studies" alla British School di Vercelli, Sara Biscuola, Dottoressa in Economia e praticante Commercialista e Sergio Macciò, Medico Cardiologo e recente autore del libro "Diario di Bordo".



L'obiettivo attuale dell'Associazione è di completare l'iniziativa (che partì in primavera) che ha previsto e prevede di fornire gratuitamente i tablet necessari a tutti quegli studenti delle scuole primarie e medie che erano rimasti esclusi della didattica a distanza per mancanza di strumenti informatici (causa anche le difficoltà economiche delle loro famiglie).



E proprio consci di trovarci in epoca “Covid”, propongono con grande fiducia ed empatia per il mondo della ristorazione le due cene (in data 24 ottobre e 7 novembre), nelle quali due menù di specialità vercellesi e piemontesi saranno nobilitati dalla presentazione di produttori di riso e di vino di alta qualità.



La cena del 24/10 si svolgerà al Ristorante 53 del Modo Hotel

La cena del 7/11 si svolgerà al ristorante Borgo Antico di Borgovercelli.



I produttori di riso sono: Riso Maratelli 1914 e Risi&Co / Gli Aironi.

I produttori di vino sono: La Casaccia - Azienda Vitivinicola e Viticoltori Associati di Vinchio-Vaglio.



Il prezzo consigliato ai partecipanti è di 50,00 €. Con tale donazione, grazie alla generosità dei ristoratori e dei produttori di riso e di vino, oltre il 50% dell'incasso delle cene andrà nel progetto.



Le cene si svolgeranno nel rigoroso e professionale rispetto della vigente normativa anti-Covid.



Al traino delle cene, proprio per connotare ancora di più la spinta di fiducia che si vuole dare nei confronti del mondo della ristorazione e della gastronomia, sarà organizzata una raccolta fondi online con lotteria: in premio tanti prodotti di qualità, coupon e regali gourmet, da riscuotere nei migliori ristoranti, locali enogastronomici e negozi di Vercelli e dintorni.



Hanno già aderito alla donazione di premi gourmet:



Osteria della Mal'Ora - Tronzano

Pasticceria Lesca

Ristorantino del Cin Cin

Salsamenteria dei Mercati

Trattoria Paolino

Zaccone Pasta Fresca



Grazie per l'attenzione,



Massimo Bignardi

Rodolfo Viazzo

SammyJo Poot

Sara Biscuola