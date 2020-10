Rischio assembramenti: Trino "spegne" alle 21 i distributori di cibo e bevande h24

Ordinanza di chiusura dei distributori automatici di cibo e bevande a Trino.

Il sindaco Daniele Pane l'ha firmata nella tarda mattina di giovedì, rilevando che "presso i locali appositamente adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici si verifica un frequente assembramento di avventori, poiché tali locali, sia per la modalità di vendita, sia per le loro caratteristiche strutturali non sono presidiati".

L'ordinanza di Pane, per altro, va anche a ripristinare una parità di condizioni tra i distributori h24 e i locali pubblici che non effettuano servizio al tavolo, per i quali il recente Dpcm prevede la chiusura alle ore 21 in conseguenza del fatto che "possono determinare pericolose situazioni di compresenza incontrollata di avventori".

L'ordinanza emessa da Pane entre in vigore oggi, giovedì 15 ottobre, e ha validità sino al 13 novembre compreso: le macchinette dovranno essere spende alle 21 e potranno essere riaccese alle 6 del mattino seguente.