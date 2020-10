Trino: copertoni, plastica e frigoriferi abbandonati nelle campagne - FOTO

Plastica, vetro, copertoni d'auto e due frigoriferi. Anche quest'anno, il "bottino" raccolto dai volontari trinesi che hanno aderito a Puliamo il Mondo, è stato (purtroppo), cospicuo.

L'attività di pulizia si è concentrata sul Parco delle Donne e lungo gli argini che conducono a Pobietto e Ghiaia Grande, dove i volontari di Legambiente e i ragazzi di VISPO (Volunteering Initiative for a Sustainable Po) hanno raccolto plastica, vetro, indumenti smessi, un paio di copertoni di automobile, 2 frigoriferi e alcuni vecchi computer, soprattutto monitor. Tutto questo materiale è stato inviato, grazie all'aiuto di un'operatore della cooperativa Orso Blu, il signor Vincenzo, al locale Cerd.

E' stato individuato altresì un vecchio deposito di copertoni di autocarro e di trattore, si sono stimate tra le 25 e 30 unità, che verranno rimossi più avanti, quando le foglie e la bassa vegetazione saranno definitivamente scomparse a causa delle temperature più rigide.

L'anno scorso furono rimossi circa 90 vecchi pneumatici con analoghe caratteristiche. Sempre all'interno del Parco delle Donne sono state ritrovati quattro cumuli "freschi" di macerie da demolizione edilizia, fotografati e geolocalizzati e tali fotografie finiranno presto sulle scrivanie dei responsabili dell'amministrazione comunale trinese e del Parco del Po, affinché, questi enti, possano approntare un programma di rimozione.

"Sarebbe auspicabile - spiegano da Legambiente - che tali enti potessero avviare un percorso di videosorveglianza e di chiusura della viabilità interna del parco, così da scongiurare il prosieguo di tale attività di sversamento incontrollato. Vorremmo approfittare dello spazio che ci viene concesso per lanciare un appello-aiuto al Comune di Trino: sabato, oltre alla pulizia dei luoghi, abbiamo potuto constatare che i vari punti fuoco sono stati distrutti; sono stati recuperati i mattoni refrattari (sparsi per l'area) e adagiati sui ripiani dei punti fuoco stessi, in attesa che l'Amministrazione Comunale dia mandato per un'adeguata manutenzione".