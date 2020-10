Tre unità mobili di Protezione civile per i Comuni di BorgoVercelli, Prarolo e Motta de'Conti

"Le emergenze possono sempre capitare. Ma se siamo attrezzati per affrontarle possiamo limitare i danni e salvare vite umane". E' partendo da questo assunto che Carlo Olmo ha deciso di investire in un importante intervento di Protezione civile a favore di tre centri del vercellese fortemente danneggiati dall'alluvione del 3 ottobre.

"In questi giorni - spiega Olmo - ho chiesto al responsabile della Protezione civile, Roberto Bertone, di predisporre un progetto per l'acquisto di tre unità mobili attrezzate da donare ai Comuni di BorgoVercelli, Prarolo e Motta de'Conti".

Nei furgoni ci saranno radio fari, generatori, pompe idrauliche e quant'altro possa servire nelle emergenze. "Si tratta di unità certificate per interventi in ambito europeo, del valore di circa 60mila euro ciascuno - spiega Olmo -. I Comuni, dal canto loro, si impegneranno a trovare spazi adeguati per le attrezzature, a creare un assessorato alle emergenze, a creare un piano di interventi territoriali e a favorire la nascita di gruppi locali di protezione civile che possano subito prendersi cura del proprio territorio".

La scelta è caduta su tre Comuni che Olmo aveva già aiutato nel corso dell'emergenza Covid: "Si erano creati importanti legami con le amministrazioni comunali e sapere che questi sindaci e i loro cittadini si sono trovati in grande difficoltà perché i soccorsi non sono potuti intervenire subito mi ha fatto riflettere - dice -. Anche in questo settore, dobbiamo essere noi cittadini a intervenire quando il sistema non può arrivare o non ha risorse umane e materiali sufficienti. Occorre fare in modo che i cittadini siano protagonisti della vita del loro paese e siano soggetti attivi nella gestione degli interventi e dei soccorsi".