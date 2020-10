Ospedale: un pass rosa per le future mamme

Un percorso privilegiato per le future mamme. All’ospedale Sant'Andrea di Vercelli è stato strutturato un accesso dedicato destinato alle donne in dolce attesa che devono effettuare visite e controlli.

È stato predisposto un pass di colore rosa che verrà fornito in consultorio al momento della consegna dell’agenda della gravidanza; potrà essere rilasciato anche presso l’ambulatorio di ostetricia in occasione del primo accesso (ad esempio l’ecografia del primo trimestre).

"L’obiettivo - spiegano dall'Asl - è quello di riservare un percorso prioritario, saltando le code per il pre-triageal punto prelievi alla piastra, ingresso in ospedale, ingresso al cup. Ricordiamo che il pass sarà valido solo per le gestanti e non per gli accompagnatori che, invece, seguiranno l'iter convenzionale".