I dettagli, per adesso, non sono noti, ma una bella notizia, per gli appassionati di ciclismo, è che il Giro d'Italia passerà da Caresana.

"A seguito della chiusura della sp596 dei Cairoli - ha reso noto poco fa il sindaco, Claudio Tamborno - la diciannovesima tappa del Giro d'Italia in programma venerdì 23 ottobre passerà da Caresana. La variazione del percorso coinvolgerà i territori dei comuni di Langosco, Caresana e Villanova Monferrato".