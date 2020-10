Santhià, tutti negativi gli studenti finiti in isolamento

Nessun caso di contagio in classe, a Santhià. Sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati sui compagni del bimbo risultato positivo la scorsa settimana e sono tutti negativi.

Buone notizie, dunque, per la scolaresca che, già da mercoledì, potrà tornare in classe. Un'ulteriore dimostrazione del fatto che le misure adottate nel mondo della scuola sono efficaci e che - anche quando si verifica un caso di positività - si è finora riusciti a evitare i contagi.

"Se siamo stati attenti e abbiamo rispettato le regole in queste ultime settimane, continuiamo a farlo perché è la strada giusta - dice il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio -. Se invece ci accorgiamo di non aver rispettato alcune semplici regole di contenimento della pandemia, che in questo periodo possono compromettere il buon esito degli sforzi fatti in periodo di chiusura, allora è il caso di cambiare comportamento e rimetterci sulla strada del rispetto delle regole, del buon senso, della ragionevolezza".