"Lavoratori della Cerutti: cosa è stato fatto da giugno a oggi?"

Il Tribunale di Vercelli ha recentemente dichiarato il fallimento della Officine Meccaniche Cerutti, autorizzando la costituzione della “Newco”, denominata “Gruppo Cerutti S.r.l.”, che avrà 134 dipendenti e opererà nello stabilimento di Casale Monferrato.

Una notizia nota sulla base del piano industriale concordato a giugno, "che rappresenta una ferita per la nostra città e soprattutto per i lavoratori coinvolti, cui va la nostra vicinanza e solidarietà", rilevano i consiglieri comunali di Pd e lista civica. E proprio Maura Forte, Alberto Fragapane, Manuela Naso, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso e Alfonso Giorgio hanno presentato un'interrogazione per sapere come il Comune abbia dato seguito agli impegni assunti lo scorso 25 giugno.

"È nostro dovere continuare a mantenere alta l’attenzione su questo tema, affinché l’impegno da parte delle istituzioni verso questa vicenda sia costante, monitorando l’evoluzione della nuova società, l’adempimento degli impegni previsti dall’accordo sindacale e le possibilità di un eventuale acquisto dell’area da parte di terzi - spiegano i consiglieri comunali -. Lo scorso 25 giugno il consiglio comunale di Vercelli ha approvato all’unanimità la mozione che avevamo presentato insieme a Siamo Vercelli e al Movimento 5 Stelle, nella quale si impegnavano il sindaco e la giunta a percorre una serie di azioni mirate a favorire la tutela e il ricollocamento dei lavoratori, insieme a una riflessione coordinata con la Regione Piemonte su misure straordinarie da introdurre per il lavoro e per le imprese".



A distanza di alcuni mesi da quell'atto, i consiglieri comunali chiedono ora conto di cosa sia stato fatto: "Abbiamo quindi protocollato un’interrogazione nella quale chiediamo all’Amministrazione quali azioni siano state svolte in questi mesi per rispettare quando indicato dal Consiglio, quali azioni siano in previsione e se vi siano novità in merito alla possibilità del rilancio del Centro ricerche di Vercelli, come segnalato dai proprietari dell’azienda nel corso del Consiglio comunale straordinario del 25 giugno - proseguono i firmatari del documento -. In particolare chiediamo alla Giunta quali azioni siano state svolte in questi mesi nel supportare i lavoratori e quali altre azioni si prevede mettere in campo, in coerenza con quanto previsto dalla mozione approvata all’unanimità il 25 giugno; quali azioni di supporto sono previste per monitorare l’evoluzione della nuova società e l’adempimento degli impegni previsti dall’accordo sindacale; ee vi siano novità in merito alla possibilità del rilancio del Centro ricerche di Vercelli, come segnalato dai proprietari dell’azienda nel corso del Consiglio comunale straordinario del 25 giugno".