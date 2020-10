Le girandole dell'estate crescentinese in vendita per la Croce Rossa

Il Comune di Crescentino ha deciso di dare un seguito all’estate di “Girandolando: il centro storico riparte da qui” che si è conclusa con successo qualche settimana fa.

Sarà, infatti, possibile acquistare una delle grandi girandole che per tutta l’estate hanno rallegrato in centro storico della città e allo stesso tempo fare beneficenza al comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Con lo slogan “Porta a casa una girandola” e fai beneficenza al Comitato locale della Croce Rossa Italiana, il Comune ha deciso di dare una nuova vita alle girandole colorate apprezzate durante le manifestazioni estive. Smontate e riposte negli scatoloni, 150 girandole sono state donate al Comitato locale della Croce Rossa Italiana affinché le stesse possano essere offerte a tutti coloro che lo desiderano, a un prezzo simbolico di cinque euro ciascuna, dando atto che il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato esclusivamente per scopi di natura sociale.

Così, un’iniziativa nata per ridare fiducia alla Città dopo i mesi bui del lockdown, avrà ora anche un interessante e prezioso risvolto di natura solidaristica. Per acquistare le girandole ci si potrà recare direttamente alla sede crescentinese della Cri, in via Martiri delle Foibe 13, oppure prenotarle contattando il numero 0161841122.

“Pensiamo sia la giusta conclusione di un’iniziativa che ha riscosso davvero tanto successo – commentano il vice sindaco Luca Lifredi e il capogruppo di maggioranza Manuele Venaruzzo – un modo per fare contenti i bambini che fin da quando le hanno viste appese sui cieli di Crescentino hanno desiderato averne una nella propria stanza o giardino e, allo stesso modo, per fare beneficenza ad un sodalizio sempre presente in ogni situazione e che tanto fa per il bene di Crescentino e per la sua comunità”.