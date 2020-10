Insegnante positivo: a Crescentino tre classi in isolamento

Tre classi in isolamento, a Crescentino, in attesa dell'esito dei tamponi. Si tratta di tre sezioni di scuola elementare in cui insegna un docente, non crescentinese, risultato positivo al Covid.

A darne notizia il sindaco della cittadina, Vittorio Ferrero, in un aggiornamento in cui sottolinea come a scuola i protocolli siano subito scattati e nella giornata di martedì siano stati eseguiti i tamponi.

"I risulti dovrebbero giungere entro le prossime 48 ore - spiega il sindaco - La scuola ha già garantito la necessaria sanificazione dei locali, mentre gli alunni, fino a comunicazione dell’esito, sono a casa in isolamento fiduciario".

Per il resto la situazione di Crescentino è assolutamente positiva: non risultano al momento persone contagiate, mentre quattro persone sottoposte a quarantena obbligatoria.

"Si ricorda a tutti il rispetto delle regole: uso mascherina, lavaggio frequente delle mani e distanziamento", conclude il sindaco, raccomandando ai concittadini di seguire le misure prescritte nel nuovo Dpcm e di prestare massima attenzione alla propria e all'altrui salute.