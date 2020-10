Lavori tra via Trino e corso Avogadro: limitazioni al traffico e prevedibili disagi

Prevedibili disagi alla circolazione, nella giornata di mercoledì 14 ottobre, dalle 8 alle 18 nella zona in via Trino - intersezione con corso Avogadro di Quaregna. Per tutta la giornata, infatti sono in programma opere di scavo inerenti la realizzazione impianto di sorveglianza e monitoraggio della circolazione veicolare cittadina.



"I lavori - precisa una nota del Comando della Polizia Locale - comporteranno inevitabilmente l’interruzione della circolazione veicolare in corso Avogadro di Quaregna – cavalcaferrovia e verranno suddivisi in due fasi: la prima fase, dalle ore 8 alle ore 13, interesserà la carreggiata sud con interruzione della circolazione all’imbocco di corso Avogadro di Quaregna da via Trino in direzione piazza Medaglie d’Oro; la seconda fase, dalle 13 alle 18, interesserà la carreggiata nord con interruzione della circolazione all’altezza del distributore di carburante in direzione di via Trino. Durante le limitazioni sarà consentito il transito: nella corsia sud per i veicoli provenienti da via Tavallini che imboccano l’innesto di corso A. di Quaregna a monte dell’area di cantiere; nella corsia nord, nel tratto in fregio al distributore di carburante, per i veicoli diretti verso via Zambeccari".

Ovviamente, a seguito delle modifiche viarie indicate, il traffico potrà subire rallentamenti in prossimità di piazza Medaglie d’Oro, via Trino e zona ospedale: dunque chi può, scelga percorsi alternativi.