Serravalle, via libera alla riapertura del ponte. Buone notizie per i collegamenti con Novara

Arrivano buone notizie sul fronte della viabilità: nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, è atteso il via libera della Provincia di Novara per la riapertura del ponte che collega Serravalle Sesia e Grignasco che, dopo il crollo del viadotto di Romagnano rappresenta un importante via di collegamento per aziende e pendolari.

"I controlli effettuati dalla Provincia di Novara hanno dato esito positivo e pertanto lunedì ci invieranno il nulla osta alla riapertura - spiegano dalla Provincia di Vercelli - Entro oggi questo importante collegamento potrà quindi tornare percorribile".

Una riapertura che consentirà di alleggerire il traffico sia in zona Borgosesia che a Ghislarengo. “Una gran bella notizia - commentano il presidente della Provincia, Eraldo Botta, e il vicepresidente, Pier Mauro Andorno - stiamo facendo di tutto per tornare alla normalità e, nel frattempo, limitare i disagi che, purtroppo, inevitabilmente si creano. La riapertura di questo ponte è un passo avanti enorme e sarà di aiuto a moltissimi automobilisti”.

Intanto già nella giornata di lunedì (o al più tardi martedì) è attesa anche la riapertura della provinciale storica per Novara: a BorgoVercelli, dove la strada era stata sommersa e parzialmente inghiottita dall'acqua, si è lavorato anche sabato e domenica per completare il rifacimento dei tratti danneggiati e riaprire il collegamento diretto con Novara e con l'autostrada A26.