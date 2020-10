Schianto nel novarese, morto un 61enne di Casalino

Incidente mortale domenica pomeriggio alle 16,45 a Maggiate. Un centauro 61enne di Casalino è morto dopo che la sua enduro di grossa cilindrata si è scontrata frontalmente con una utilitaria Dacia.

L’incidente è avvenuto nella frazione di Maggiate Inferiore sulla strada provinciale che collega Borgomanero e Gattico-Veruno. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo e la donna he viaggiavano a bordo della vettura sono stati trasportati con una ambulanza del 118 al Dea del Santissima Trinità di Borgomanero con ferite di media gravità.